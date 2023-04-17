قوات الأمن التونسية توقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

2023-04-17 / 21:28
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.

وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

واعتقلت الشرطة هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان الأكبر في البرلمان الذي حله سعيد في عام 2021.

وقال القيادي بالحركة رفيق عبد السلام في تدوينة نشرها في صفحته على فيسبوك “دولة قطّاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان السابق) راشد الغنوشي، وتقتاده لثكنة العوينة”، وفق تعبيره.

وتابع: “كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد” (يقصد الرئيس قيس سعيّد).

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