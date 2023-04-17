عبد-اللطيف-ميراوي

ميراوي: استقطاب الكفاءات المغربية من الخارج من أولويات الوزارة

2023-04-17 / 11:58
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على وجود تنافسية دولية على الرأسمال البشري، بالإضافة الى عوامل العولمة والتحولات الحالية التي تزيد من الاكراهات.

وذكر ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن استقطاب الكفاءات المغربية المتواجدة بالخارج من بين الأوراش الكبيرة والمهمة وذات الأولوية التي تشتغل عليها الوزارة في انسجام تام مع التوجيهات الملكية.

وأضاف قائلا “بدأنا في هذا المسار، قمنا بإشراك الكفاءات في بلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومناظرة الجهة 13 في اكتوبر الماضي”، مسترسلا بالقول “نحن بصدد تحيين وإعطاء دفعة قوية لبرنامج “فينكم” الذي يساعد الجامعات المغربية للتعامل مع الكفاءات المغربية وبلورة النظام الأساسي الذي وصل لمراحله الأخيرة الذي يمكن الكفاءات المغربية من التباري على مناصب التعليم العالي والبحث العلمي.” يؤكد الوزير

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