حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان

هبة بريس - وكالات

دعا قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي للتحرك الآن، والتدخل لوقف جرائم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان.

وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق على “تويتر”، أن “البرهان إسلامي متطرف، يقوم بقضف المدنيين من الجو، وجيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، ويقصفهم بطائرات “الميغ”.

وأضاف موضحا: “نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة”.

وتابع:”المعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية، قوات الدعم السريع لم تهاجم أحد، إن أفعالنا مجرد رد على الحصار والاعتداء على قواتنا، نحن نناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاقوا إليه”.

وختم حميدتي بيانه قائلا: “نحن نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن الناس، ولن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان، سننتصر ونحقق السلام والاستقرار”.

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