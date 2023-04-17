حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان

2023-04-17 / 10:28
0
هبة بريس - وكالات

دعا قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي للتحرك الآن، والتدخل لوقف جرائم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان.

وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق على “تويتر”، أن “البرهان إسلامي متطرف، يقوم بقضف المدنيين من الجو، وجيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، ويقصفهم بطائرات “الميغ”.

وأضاف موضحا: “نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة”.

وتابع:”المعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية، قوات الدعم السريع لم تهاجم أحد، إن أفعالنا مجرد رد على الحصار والاعتداء على قواتنا، نحن نناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاقوا إليه”.

وختم حميدتي بيانه قائلا: “نحن نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن الناس، ولن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان، سننتصر ونحقق السلام والاستقرار”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: 83 قت.يلا وأكثر من 1126 جريحا في أحداث السودان

الصحة العالمية: 83 قت.يلا وأكثر من 1126 جريحا في…

2023-04-17 / 09:36
Photo of مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين بشدة الاشتباكات المسلحة بالسودان

مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين بشدة الاشتباكات المسلحة بالسودان

2023-04-16 / 21:11
Photo of “إيغاد” ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

“إيغاد” ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

2023-04-16 / 20:35
Photo of غوتيريش يطالب بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

غوتيريش يطالب بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين…

2023-04-16 / 19:52
Photo of انسحاب مرشح للانتخابات في تركيا إثر فضيحة جنسية

انسحاب مرشح للانتخابات في تركيا إثر فضيحة جنسية

2023-04-16 / 17:47
Photo of صدمة في فرنسا عقب تدخلات عنيفة للشرطة ضد المتظاهرين

صدمة في فرنسا عقب تدخلات عنيفة للشرطة ضد المتظاهرين

2023-04-16 / 17:08
Photo of جامعة الدول العربية تؤكد أهمية العودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية

جامعة الدول العربية تؤكد أهمية العودة إلى المسار السلمي…

2023-04-16 / 14:20
Photo of مقتل 3 موظفين أممين جراء الاشتباكات بدارفور

مقتل 3 موظفين أممين جراء الاشتباكات بدارفور

2023-04-16 / 14:04
Photo of فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

2023-04-16 / 13:58
Photo of “حشرات الفراش التهمته حيا”.. وف-اة مروعة في سجن أميركي

“حشرات الفراش التهمته حيا”.. وف-اة مروعة في سجن أميركي

2023-04-16 / 13:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق