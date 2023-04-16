“إيغاد” ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

هبة بريس - مكتب طنجة

قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، يوم الأحد، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان.

وفي ختام اجتماعهم، قرر قادة (إيغاد) إجراء اتصالات للتوسط لوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأعلن مكتب الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهيئة الحكومية للتنمية قررت إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي في أقرب وقت ممكن إلى السودان من أجل وضع حد للمعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح السبت، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

السكرتير التنفيذي لـ”إيغاد” ورقني قبيهو دعى للتضامن مع الشعب السوداني على وجه السرعة.

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