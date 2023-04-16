استنفار بالقنيطرة بعد اندلاع حريق بمقاطعة حضرية

2023-04-16 / 16:52
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن حالة من الاستنفار سادت بين زوال اليوم الأحد بين مختلف السلطات الاقليمية بالقنيطرة، بعد اندلاع حريق بمكتب قائد الملحقة الإدارية الأولى.

وقد أضافت ذات المصادر، أن الحادث عجل بانتقال كبار المسؤولين على رأسهم عامل إقليم القنيطرة والكاتب العام ووالي امن وغيرهم للوقوف على ملابسات الواقعة، في الوقت ذهبت فيه مصادرنا إلى حد القول بأن أسباب الحادث لربما تعود إلى تماس كهربائي في انتظار الكشف عن نتائج التحقيق.

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