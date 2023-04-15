حميدتي: البرهان فاسد ومراوغ ولن يرضى بأي انتقال ديمقراطي

2023-04-15 / 15:50
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هبة بريس - وكالات

قال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رجل فاسد ومراوغ ويدير مخططا لفلول النظام البائد، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم.

وأضاف في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أن “قوات الدعم السريع ستواصل ملاحقة البرهان، وستسلمه إلى العدالة”.

كما أكد أن “الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد”.

وتابع، مشددًا أنه”لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية، والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر”.

واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن “الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد”، موضحًا أن الاشتباكات اندلعت اليوم “بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري”.

وأكد حميدتي أن قوات الدعم السريع “حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها”، كما أكد أنه “لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات”.

وأكد قائد قوات الدعم السريع: “نسيطر على الوضع تماما والمعارك الحالية ستحسم خلال الأيام المقبلة”.

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