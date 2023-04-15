البرهان: الجيش يسيطر على المطار والقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش

هبةبريس - وكالات

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة إن الجيش يسيطر على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش والمطار بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم السبت.

جاء تصريح البرهان في مكالمة هاتفية مسجلة مع الشبكة التي تتخذ من قطر مقرا لها.

ويأتي ذلك أيضا بعد مقابلة هاتفية بثتها القناة مع قائد قوات الدعم السريع، الذي قال إن قواته سيطرت على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي.

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