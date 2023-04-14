تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 156 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 08 و14 أبريل الجاري، أن 6 ملايين و883 ألف و071 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و880 أشخاص، مقابل 24 مليون و922 ألف و136 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و722 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 889 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 9.1 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (74)، والدار البيضاء سطات (40)، وفاس مكناس (22)، وبني ملال خنيفرة (5). وسوس ماسة (5)، ومراكش آسفي (5)، والشرق (3)، والداخلة وادي الذهب (1) ، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 176 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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