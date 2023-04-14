وزير إسباني: “الترشح المشترك لمونديال 2030 مشروع مهم بالنسبة لنا”

2023-04-14 / 13:34
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هبة بريس

أكد وزير الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانوس، أن ترشح المغرب المشترك بمعية إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، هو “مشروع مثير، ومهم بالنسبة لنا”.

وقال بولانوس في حوار خص به صحيفة “ماركا” الإسبانية، نشر اليوم الجمعة، “نعمل على مشروع مثير ومهم أيضا بالنسبة لنا، هو تنظيم كأس العالم إلى جانب البرتغال والمغرب”.

ووفقا للمسؤول الإسباني، يعمل الجيران الثلاثة بشكل دؤوب من أجل إنجاح هذا المشروع، “فنحن نعمل بجد لتحقيق ذلك، لأن الوقت قد حان (…) لتنظيم مسابقة دولية كبرى”، يؤكد الوزير الإسباني، المكلف بالعلاقات مع غرفتي البرلمان.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف الملك محمد السادس أن هذا الترشيح سيجسد، أيضا، أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.

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