مصطفى بيتاس

“بايتاس” يؤكد ضعف قبول الحكومة لمقترحات القوانين

2023-04-13 / 21:02
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هبة بريس _ الرباط

إعترف مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بضعف قبول الحكومة لمقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمان.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إنه ومن أصل 266 مقترح قانون تقدم به البرلمانيون، لم توافق الحكومة إلا على 21 مقترحا؛ 18 منها للنواب، و3 للمستشارين.

وأضاف أن الحكومة تفاعلت مع هذا الزخم الكبير من المقترحات وقدمت بشأنها موقف، وبقيت مقترحات قليلة ستقوم بدراستها في المجالس الحكومية المقبلة.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تلقت منذ بداية الولاية التشريعية 11847 سؤالا كتابي وهو رقم غير مسبوق، وقد أجابت عن 8873 سؤالا بنسبة قاربت 75 في المئة

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