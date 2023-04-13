“تطورت بشكل كبير”.. مخرج “جعفر العمدة” يشكر النيابة العامة

2023-04-13 / 10:11
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هبة بريس - وكالات

وجه المخرج محمد سامي الشكر لرجال النيابة العامة المصرية، بعد الحلقتين 19 و 20 من مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب تطور العمل في النيابة في الفترة الأخيرة.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «شكر خاص لمعالي المستشار النائب العام حمادة الصاوي ورجال النيابة العامة المصرية، أشكرك لأني وأنا بكتب وبخرج مشاهد النيابة العامة والتحقيقات في مسلسل جعفر العمدة بحثت عن الشكل الجديد للنيابة العامة وتحقيقاتها لإظهار منظور ومضمون سليم وصحيح وواقعي».

وأضاف: «وجدت تطور واضح وضوح الشمس ناتج عن مجهود سيادتكم و رجال النيابة العامة اللذين عكفوا خلال السنوات الأخيرة على تغيير الصورة النمطية للنيابة العامة وتعزيز الثقة في النيابة العامة من خلال الصفحة الرسمية والبيانات التي كانت على قدر الحدث في كل مرة».

وتابع حديثه عن مسلسل جعفر العمدة: «كلها أمور ما كان يهتم بها أحد في الدراما التلفزيونية، وكان سبب اهتمامي لإظهار هذا التطور هو ما وصلت إليه النيابة العامة في السنوات الأخيرة، وإلقاء الضوء على مجهود رجال يخشون الله، ويحبون الوطن ويقضوا حياتهم في تحقيق العدالة، كل التحية والتقدير لمعالي المستشار النائب العام ورجال النيابة العامة المصرية».

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