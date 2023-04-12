إطلاق أشغال بناء مصنع باستثمار قيمته 266 مليون درهم

هبة بريس _ القسم الاقتصادي

قامت شركة AMG PACKAGING ، بتاريخ 12 أبريل 2023 بمراكش (إقليم الرحامنة) ، بإطلاق أشغال بناء مصنعها الخاص بإنتاج مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، وذلك بحضور رياض مزّور ، وزير الصناعة والتجارة ، و كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، و عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة، و Anna Maria Gasparini، الرئيسة المديرة العامة لشركة AMG PACKAGING و Massimo PRIASCA ، المدير العام لشركة AMG PACKAGING

وسيستلزم تشييد مصنع AMG PACKAGING ،التابع لمجموعة PRO-GEST الإيطالية، رصد استثمار تبلغ قيمته 266 مليون درهم، مما سيسمح على المدى البعيد بإحداث 170 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وصرح مزّور بهذه المناسبة قائلا: ” إن مشروع شركة AMG PACKAGING مثال ملموس على السياسة الصناعية الطموحة التي نعتمدها في المغرب لتعزيز السيادة الصناعية الوطنية بشكل عام وسيادة قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص. وهو يندرج في إطار الورش الذي أطلقناه مع فاعلي الصناعات الغذائية والقطاعات الموردة لتحفيز التزوُّد المحلي”.

وأضاف في هذا الشأن أن التعبئة والتغليف بورق الكارتون يمثلان حصة كبرى من واردات مشتريات المدخلات المصنعة لقطاع الصناعات الغذائية بمبلغ يقدر بنحو 1,35 مليار درهم ، مما يوفر بلا ريب حقلا غنيا من الفرص الاستثمارية في هذه السوق التي تشهد تطورامتواصلا.

وعلاوة على إسهامه في تعويض مواد واردات موادالتعبئة والتغليف من الكارتون الخاصة بالصناعات الغذائية، فمن شأن هذا المشروع أن يُسهم أيضا في نقل المهارات والتكنولوجيات إلى المغرب. وستعتمد الوحدة الصناعية فعلا تكنولوجيات تحترم البيئة، وهي نفس التكنولوجيات التي تستخدمها المجموعة في مصانعها بأوروبا. وفضلا عن ذلك، فالمشروع يمثل مَعلَمة هامة في مخططات توسيع المجموعة، باعتباره سيسمح بدعم نموها وتحسين مكانتها على الصعيد الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة AMG PACKAGING ،التي تم إحداثها سنة 2017 ، هي فرع للمجموعة الإيطالية PRO-GEST، التي هي أحد أبرز الفاعلين الأوروبيين الرئيسيين على مستوى الإنتاج المتكامل عموديا للكرتون ومنتوجات التعبئة والتغليف الموجهة للقطاعات الفلاحية والصناعات الغذائية. وتضم اليوم مجموعة PRO-GEST هولدينغ، التي تأسست سنة 1973، نحو 1400 مساعد موزعين على 28 مصنع إنتاجي تعمل في 7 جهات إيطالية. وقد حققت سنة 2021 رقم معاملات بلغت قيمتها 747 مليون أورو، بزيادة تبلغ حوالي 60 في المائة مقارنة بسنة 2020. وسمحت مبادرات المجموعة على مستوى الاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة بتعزيز مكانتها اليوم بين رواد هذه الصناعة على الصعيد الأوروبي..

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