فرنسا تعلق صادراتها من الحبوب لبلدان شمال افريقيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب على ما كشفته مصادر إعلامية دولية ، أن فرنسا تستعد لتعليق صادراتها من القمح على بلدان شمال افريقيا ابتداءا من 25 أبريل الجاري .

قرار ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد فرنسا ومزارعيها بالخصوص، باعتبارها أهم الموردين الرئيسيين للحبوب الموجه الى دول العالم، وكذلك على الدول المستوردة للحبوب من ضمنها بلدان شمال افريقيا .

وكشفت جريدة ” لوفيغارو” أن قرار تعليق الصادرات مرتبط بكمية كبيرة من القمح كانت مخزنة ، تقدر بنحو 11.5 مليون طن من الحبوب

وكشفت الجريدة نفسها، أن الكميات المخزنة من الحبوب، سيتم معالجتها بمادة الفوسفين ، وهو مبيد حشري ، محظور في فرنسا لمعالجة شحنات الحبوب.

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