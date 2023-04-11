رئيس مجلس الشيوخ الكندي يعرب عن إعجابه بالثقافة وكرم الضيافة المغربيين

هبة بريس _ و م ع

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج ف. فوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إعجابه بالثقافة المغربية وكرم الضيافة الذي يطبع المغاربة.

وأشاد السيد فوري، الذي قام بزيارة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، بثراء الثقافة المغربية، وحسن الضيافة التي لقيها الوفد الكندي المرافق له، معربا بهذه المناسبة عن إعجابه بالمتحف والمعارض التي يضمها.

وأضاف المسؤول البرلماني الكندي، في تصريح للقناة الإخبارية M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “من حق ساكنة مدينة الرباط الاعتزاز بهذا المتحف الرائع وبجميع المعارض التي يضمها، ولا سيما معرض “الحداثات العربية-مجموعة متحف معهد العالم العربي”.

من جانبه، أعرب السيد قطبي، في تصريح مماثل، عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشيوخ الكندي، داخل أسوار متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، مبرزا أن “هذه الزيارة تعد جزءا من الدبلوماسية الثقافية التي تنتهجها المملكة”.

وأضاف أن هذا المتحف الرائع الذي يحمل اسم جلالة الملك محمد السادس، يبرز للعالم مدى أهمية الثقافة في المغرب.

وخلال زيارته للمملكة، أجرى مجلس الشيوخ الكندي، والوفد المرافق له، مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0