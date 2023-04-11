أخنوش يتتبع تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة

هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة، بحضور السيد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وتجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، نوه رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالتقدم الإيجابي بمختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة الصحة، داعيا القطاعات المعنية إلى تسريع تنزيل جميع محاور الإصلاح، التي ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل في تعزيز الحكامة الاستشفائية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وأشاد رئيس الحكومة، بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وإصلاح نظام تكوين أطر الصحة، وتوسيع نطاق التدريب الخاص بهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من الشطر الأول المتعلق بتأهيل 450 مركزا، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

وشدد السيد عزيز أخنوش، على أن مشاريع إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المبرمجة في كل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، تسير في الطريق الصحيح، في احترام تام للمواعيد الزمنية المحددة، موضحا أن هذه المشاريع من شأنها أن تكون فضاء جاذبا للأطر الصحية من أبناء هذه المناطق، مما قد يساهم في سد الخصاص في الأطباء على مستوى “الصحاري الطبية”.

وجرى خلال الاجتماع ، التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، قصد الاستجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يكرس ركائز الدولة الاجتماعية، التي تمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين

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