بشرط.. بريطانيا تدفع 500 دولار لكل امرأة حامل

2023-04-11 / 14:56
0
هبة بريس - وكالات

تعتزم الحكومة البريطانية توزيع مبالغ مالية تصل إلى 400 جنيه استرليني (500 دولار أميركي) على السيدات الحوامل في البلاد، وذلك شريطة الإقلاع عن التدخين إذا كن من المدخنات، كما تعتزم الحكومة تبني حزمة إجراءات كبيرة من أجل خفض نسب التدخين في البلاد، يتوقع أن تكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وقالت تقارير إعلامية، إن الحكومة تعتزم إعطاء مليون مدخن مجموعة من “أدوات التدخين الإلكتروني” مجاناً أيضاً، وذلك لتشجيعهم على الإقلاع عن منتجات التبغ.

وبحسب حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في إنجلترا، فسوف يتم البدء بدراسة إلزام مصنعي السجائر على تقديم نصائح حول الإقلاع عن التدخين وذلك داخل علب السجائر، من أجل تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

والتزمت الحكومة البريطانية بخفض معدلات التدخين في إنجلترا إلى أقل من 5% بحلول عام 2030، وتشمل الخطط أيضاً حملة على المبيعات غير المشروعة للقاصرين.

وقالت الحكومة إن واحداً من كل خمسة مدخنين تقريباً في إنجلترا سيحصل على مجموعة أدوات تساعده على الإقلاع عن التدخين إلى جانب تلقيه دعماً سلوكياً.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ردا على طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفيرة التشاد

ردا على طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفيرة التشاد

2023-04-11 / 15:30
Photo of في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 23 عاما.. ماكرون يصل هولندا

في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 23 عاما.. ماكرون…

2023-04-11 / 14:08
Photo of الإدارة الأمريكية تطالب محكمة بتجميد قرار يحظر حبوبا للإجهاض

الإدارة الأمريكية تطالب محكمة بتجميد قرار يحظر حبوبا للإجهاض

2023-04-11 / 13:41
Photo of سرق أموال التبرعات ثم تظاهر بالصلاة.. الكاميرا تفضح لصا بالمسجد

سرق أموال التبرعات ثم تظاهر بالصلاة.. الكاميرا تفضح لصا…

2023-04-11 / 12:07
Photo of تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

2023-04-11 / 11:28
Photo of استطلاع: 4 من كل 10 فرنسيين حذفوا وجبة في اليوم

استطلاع: 4 من كل 10 فرنسيين حذفوا وجبة في…

2023-04-11 / 11:11
Photo of بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

2023-04-11 / 09:26
Photo of وفاة إسرائيلية ثالثة متأثرة بجراحها في عملية الأغوار

وفاة إسرائيلية ثالثة متأثرة بجراحها في عملية الأغوار

2023-04-10 / 20:34
Photo of تعليق أميركي رسمي على تصريحات ماكرون بشأن تايوان

تعليق أميركي رسمي على تصريحات ماكرون بشأن تايوان

2023-04-10 / 20:28
Photo of هدَّدت زميلها المسلم بالترحيل.. انتقادات لاذعة لمذيعة أمريكية

هدَّدت زميلها المسلم بالترحيل.. انتقادات لاذعة لمذيعة أمريكية

2023-04-10 / 20:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق