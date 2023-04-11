الإدارة الأمريكية تطالب محكمة بتجميد قرار يحظر حبوبا للإجهاض

هبة بريس - وكالات

طلبت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، من محكمة استئناف أن تجمّد قراراً أصدره قاضٍ فيدرالي في تكساس حظر بموجبه حبوباً للإجهاض تستخدمها النساء على نطاق واسع في الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف الذي تقدّمت به وزارة العدل أنّ “قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلّقاً بانتظار البتّ بالاستئناف”.

ويوم الجمعة، أصدر القاضي ماثيو كاكسماريك، المعروف بمواقفه المحافظة المتشدّدة، قراراً يقضي بنقض مصادقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الصادرة قبل عقدين على استعمال عقار ميفيبريستون الذي يستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض التي تشهدها سنوياً الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف أنّ “السماح بدخول قرار القاضي حيّز التنفيذ من شأنه أن يقوّض التقييم العلمي لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن يلحق أذى كبيراً بالنساء”.

وحذّرت الوزارة من أنّ “هذا الأذى سيطال كل أنحاء البلاد، نظراً إلى أنّ ميفيبريستون يُستخدم بشكل قانوني في كلّ الولايات”.

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة تعليق تنفيذ قرار القاضي بانتظار البتّ في الاستئناف في قضية يرجّح أن تحال في نهاية المطاف على المحكمة العليا.

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