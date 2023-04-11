غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء تنظم دورات تدريبية في التجارة الإلكترونية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات انفتاحها على المشاريع و المقاولات الرقمية من خلال تخصيص جزء من مبادراتها التكوينية للتجارة الإلكترونية.

و في هذا الصدد، قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات تنظيم دورة تدريبية و تكوينية حول موضوع التجارة الإلكترونية و ذلك يوم 13 أبريل الجاري بعدد من المقرات التابعة لها.

و تأتي هاته الدورة التكوينية بشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة، و سيستفيد منها أكثر منها عدد من الأشخاص من بينهم التجار الذين يزاولون نشاطهم التجاري في مجال المعلوميات مثل بيع الهواتف النقالة و الحواسيب و غيرها، و سيؤطرها عدد من خبراء المجال.

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