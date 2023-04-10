البرلمان المغربي

استفادة شركات من “صندوق المقاصة.”..مطلب للحكومةبتقديم توضيحات

2023-04-10 / 17:21
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هبة بريس _ الرباط

طالب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” من وزيرة الاقتصاد بتقديم توضيحات عن آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.

وسجل حوني في سؤال كتابي أن صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).

وأشار إلى أن الحكومة اضطرت النظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتها بخصوص الغلاف المالي الـــمفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له.

وأوضح أن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، يجب أن تذهب كُـــــلُّهَا إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛ في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي.

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