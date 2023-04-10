في الأسبوع الثالث من رمضان.. أسعار الطماطم تتراجع إلى 5 دراهم والدجاج يرتفع إلى 20 درهما

2023-04-10 / 11:02
10
هبة بريس - الرباط

في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، تفاوتا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الفلفل الى 10 دراهم،  وتراجعت أسعار الطماطم إلى 5 دراهم، والبطاطس بين 9 و11 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل العادي في 15 درهما وبلغ سعر البصل “الخضاري” بين 5 و7 دراهم بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه تفاوتا ملحوظا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، والمذبوح بين  35 و40 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.50 سنتيما 1.60 سنتيما حسب حجمه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أبقار البرازيل بشوارع الرباط.. شرّ البلية ما يضحك!

أبقار البرازيل بشوارع الرباط.. شرّ البلية ما يضحك!

2023-04-10 / 10:27
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-10 / 09:09
Photo of العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف مراطون ببلغاريا

العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف…

2023-04-10 / 00:37
Photo of 15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية استولو على ازيد من مليار من أموال المنخرطين

15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية استولو على ازيد…

2023-04-10 / 00:34
Photo of طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

2023-04-09 / 23:27
Photo of البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

2023-04-09 / 22:12
Photo of تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية

تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد…

2023-04-09 / 22:00
Photo of مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة بمدينة العيون الشرقية

مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة…

2023-04-09 / 21:10
Photo of وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

2023-04-09 / 19:43
Photo of رصد 100 مليون سنتيم للاستعانة بعمال حراسة قصد مواجهة حرائق الغابات بالحسيمة

رصد 100 مليون سنتيم للاستعانة بعمال حراسة قصد مواجهة…

2023-04-09 / 18:46

‫10 تعليقات

  5. بداية التضخم في المغرب والسبب ارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين..

  7. على المواطنين مقاطعة المنتجات التي هي لم تعرف انخفاضا فى أسعارها حتى تستقر ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق