في الأسبوع الثالث من رمضان.. أسعار الطماطم تتراجع إلى 5 دراهم والدجاج يرتفع إلى 20 درهما

هبة بريس - الرباط

في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، تفاوتا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الفلفل الى 10 دراهم، وتراجعت أسعار الطماطم إلى 5 دراهم، والبطاطس بين 9 و11 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل العادي في 15 درهما وبلغ سعر البصل “الخضاري” بين 5 و7 دراهم بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه تفاوتا ملحوظا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، والمذبوح بين 35 و40 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.50 سنتيما 1.60 سنتيما حسب حجمه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0