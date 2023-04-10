تشافي يشيد بتطور لعب الزلزولي ويؤكد: “سيعود لنا في الصيف”

هبة بريس - وكالات

تفاعل المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، مع حملات الدعم والإشادة التي تنهال على الشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي، بعد انفجار موهبته مع فريقه الحالي أوساسونا، الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، كاشفا عن مفتاح عودة اليافع العشريني إلى “كامب نو”، لشق طريقه مع الفريق الأول بعد انتهاء فترة الإعارة.

وجاءت تصريحات المايسترو، تزامنا مع حالة التوهج التي يعيشها أسد أطلس مع أوساسونا في الآونة الأخيرة، على غرار ما فعله في مباراة سبت الجولة الـ28 للدوري الإسباني ضد إليتشي، متقمصا دور البطولة المطلقة، بتوقيعه على هدفي تأمين الثلاث نقاط والتقدم خطوة جديدة نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، فضلا عن مساهمته في إنجاز الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وعندما سُئل تشافي عن رأيه في تألق الزلزولي مع أوساسونا، أجاب في حديثه مع الصحافيين على هامش مواجهة جيرونا في ختام أسبوع الليغا “من الواضح أنه يؤدي بشكل جيد مع فريقه، ويبدو لي أنه استفاد كثيرا من إعارته مع أوساسونا، ونحن سعداء للغاية لأنه يصنع الفارق مع أوساسونا، ونتمنى أن يحافظ على هذا النسق لنهاية الموسم”.

وبخصوص فرص اللاعب في العودة إلى العملاق الكاتالوني واعتماده كواحد من الركائز الأساسية في المشروع الجديد، قال المدرب “نحتاج دائما في برشلونة للاعبين بهذه المواصفات الجودة، وعبدي (الزلزولي) سيعود لنا في فصل الصيف. ومن يدري قد يصبح لاعبا مهما بالنسبة لنا الموسم المقبل، لكن ينبغي عليه أن يظهر أفضل مستوى لديه وأن يحافظ على الاستمرارية، ونحن نقيم عمله وسنتخذ القرار معه”.

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