الزلزولي يقود أوساسونا للفوز بثنائية ضد التشي

هبة بريس -

تمكن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي أوساسونا من قيادة فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه إلتشي ، اليوم السبت ، برسم الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعادل الزلزولي النتيجة لفريقه، في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع إلى الشباك، قبل أن يضيف هدف الفوز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس في الدقيقة 84.

وعقب هذا الفوز رفع أوساسونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع موقتا، فيما ظل إلتشي في أسفل الترتيب بـ 13 نقطة.

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