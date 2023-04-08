سفير: البرازيل تحافظ على موقف “قانوني وحكيم” من الصحراء المغربية

2023-04-08 / 16:06
0
هبة بريس

تحافظ البرازيل على موقف “قانوني وحكيم” بشأن الصحراء المغربية ، وتدافع عن حل سياسي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وفقا لما قاله السفير المغربي ببرازيليا، نبيل الدغوغي.

وأكد الدبلوماسي في عمود نشرته صحيفة كوريو برازيلينسي أن “البرازيل ، في موقف قانوني وحكيم ومحترم للغاية ، لم تعترف قط بالكيان الوهمي وتواصل الدفاع عن حل سياسي في مجلس الأمن” كسبيل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن “قرار مجلس الأمن الأخير ، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022 ، أعاد التأكيد على سمو مبادرة الحكم الذاتي ، التي يعتبرها المجتمع الدولي جادة وواقعية وبراغماتية”.

وأضاف أن “90 دولة أعربت اليوم عن تأييدها” (لهذه المبادرة) ، مشيرا إلى أن “المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بحثه عن حل لنزاع إقليمي حال، لما يقرب من نصف قرن، دون تحقيق الاندماج المغاربي”.

وتابع الدغوغي: “من الملح إقناع النظام الجزائري بالتوقف عن خطاباته الحربية ورواياته الخبيثة ومواقفه الاستفزازية. ومن المستعجل أن يخرج المغرب الكبير من الوضع الراهن الذي فرضته الجزائر منذ أكثر من نصف قرن من الزمن بحدود برية مغلقة وأجواء ممنوعة وتبادلات أفقية غائبة تقريبا وتنقل بشري منعدم”.

في هذا العمود ، الذي نشرته أيضًا المجلة الديبلوماسية إمباسي نيوز ، يقدم السفير لمحة تاريخية عن سياق ونشأة هذا النزاع الإقليمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحاطة ديمستورا بشأن الصحراء ..محمد سالم لهبة بريس : البوليساريو تناور قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن

إحاطة ديمستورا بشأن الصحراء ..محمد سالم لهبة بريس :…

2023-04-08 / 17:07
Photo of ميارة وسط الاستقلاليات.. المفاوضات الجادة كفيلة باسترجاع سبتة ومليلية بدون سلاح

ميارة وسط الاستقلاليات.. المفاوضات الجادة كفيلة باسترجاع سبتة ومليلية…

2023-04-08 / 15:41
Photo of منظمة التعاون الإسلامي تجدد التأكيد على أهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك

منظمة التعاون الإسلامي تجدد التأكيد على أهمية دور لجنة…

2023-04-08 / 15:03
Photo of إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي لخصم

إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي…

2023-04-08 / 12:06
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو الجديد

الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو الجديد

2023-04-08 / 11:06
Photo of الحموشي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

الحموشي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

2023-04-08 / 09:24
Photo of اخنوش يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي

اخنوش يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي

2023-04-07 / 17:49
Photo of المغرب يجدد التأكيد على التزامه الثابت بإشعاع قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش

المغرب يجدد التأكيد على التزامه الثابت بإشعاع قيم الاحترام…

2023-04-07 / 15:30
Photo of أديس ابابا.. عروشي يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أديس ابابا.. عروشي يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد…

2023-04-07 / 14:10
Photo of المغرب – السعودية.. لجنة التشاور السياسي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

المغرب – السعودية.. لجنة التشاور السياسي تبحث تعزيز العلاقات…

2023-04-06 / 13:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق