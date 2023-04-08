سفير: البرازيل تحافظ على موقف “قانوني وحكيم” من الصحراء المغربية

هبة بريس

تحافظ البرازيل على موقف “قانوني وحكيم” بشأن الصحراء المغربية ، وتدافع عن حل سياسي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وفقا لما قاله السفير المغربي ببرازيليا، نبيل الدغوغي.

وأكد الدبلوماسي في عمود نشرته صحيفة كوريو برازيلينسي أن “البرازيل ، في موقف قانوني وحكيم ومحترم للغاية ، لم تعترف قط بالكيان الوهمي وتواصل الدفاع عن حل سياسي في مجلس الأمن” كسبيل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن “قرار مجلس الأمن الأخير ، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022 ، أعاد التأكيد على سمو مبادرة الحكم الذاتي ، التي يعتبرها المجتمع الدولي جادة وواقعية وبراغماتية”.

وأضاف أن “90 دولة أعربت اليوم عن تأييدها” (لهذه المبادرة) ، مشيرا إلى أن “المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بحثه عن حل لنزاع إقليمي حال، لما يقرب من نصف قرن، دون تحقيق الاندماج المغاربي”.

وتابع الدغوغي: “من الملح إقناع النظام الجزائري بالتوقف عن خطاباته الحربية ورواياته الخبيثة ومواقفه الاستفزازية. ومن المستعجل أن يخرج المغرب الكبير من الوضع الراهن الذي فرضته الجزائر منذ أكثر من نصف قرن من الزمن بحدود برية مغلقة وأجواء ممنوعة وتبادلات أفقية غائبة تقريبا وتنقل بشري منعدم”.

في هذا العمود ، الذي نشرته أيضًا المجلة الديبلوماسية إمباسي نيوز ، يقدم السفير لمحة تاريخية عن سياق ونشأة هذا النزاع الإقليمي.

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