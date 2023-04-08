آيت الطالب يترأس تقديم وتوقيع استراتيجية التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية

2023-04-08 / 10:46
0
هبة بريس

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، رفقة ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، السيدة مريم بيكدلي، أمس الجمعة 07 أبريل 2023 بالرباط، حفل تقديم وتوقيع استراتيجية التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمملكة المغربية للفترة ما بين 2023-2027.

ويأتي هذا الحدث بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، والذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار: “الصحة للجميع”، وذلك تماشيا مع دعوة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على الأمن العالمي وخدمة الأشخاص في وضعية هشاشة، حتى يتمكن الجميع من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاهية.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، ستقدم منظمة الصحة العالمية درعًا تذكاريًا للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، من أجل التعاون النموذجي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مواجهة أزمة كوفيد-19، وتحسين صحة السكان، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتحدد هذه الاستراتيجية التي طورتها منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبالتعاون الوثيق مع أهم الفاعلين الوطنيين والدوليين في القطاع الصحي، مجالات التعاون وكذا التوجهات الاستراتيجية التي تشكل فيها الخبرات التقنية لمنظمة الصحة العالمية قيمة مضافة لقطاع الصحة بالمغرب، كما ستعزز هذه الاستراتيجية التعاون بين الطرفين من أجل تحسين صحة ورفاهية الشعب المغربي.
وترتكز استراتيجية التعاون هذه على أربعة محاور وأولويات عمل تهم؛ دعم تعزيز المنظومة الصحية الوطنية في العمل على تعميم التغطية الصحية الشاملة، وكذا تعزيز قدرة القطاع الصحي على الصمود لا سيما فيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ومواجهة التحديات الناشئة، إضافة إلى المواكبة لتعزيز حكامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تعزيز صحة ورفاهية الساكنة والمناصفة بين الجنسين في مجال الصحة من خلال العمل على المحددات الاجتماعية والبيئية وتعزيز المقاربة متعددة القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار، التقدم المحرز فيما يتعلق بالمسار الإصلاحي للمنظومة الصحية بالمغرب، ولاسيما التوجهات الجديدة لإصلاح القطاع الصحي، وكذا البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية، خاصة المجهودات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتماشى مع المخطط الإطار للأمم المتحدة من أجل التنمية للفترة 2023-2027.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: تشريع “رسوم جبائية” دون سند قانوني تثير جدلا بمجلس الجماعة الحضرية

أكادير: تشريع “رسوم جبائية” دون سند قانوني تثير جدلا…

2023-04-08 / 11:54
Photo of سلا.. الأمن يعتقل شخصا نصب على العشرات من “المعتمرين”

سلا.. الأمن يعتقل شخصا نصب على العشرات من “المعتمرين”

2023-04-08 / 11:23
Photo of مولاي يعقوب.. تدشين وحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي رأس الماء

مولاي يعقوب.. تدشين وحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي رأس…

2023-04-08 / 10:30
Photo of مؤسسة الملتقى في ندوة مشتركة حول التراث الثقافي اللامادي بالمغرب

مؤسسة الملتقى في ندوة مشتركة حول التراث الثقافي اللامادي…

2023-04-08 / 09:46
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية بهذه المناطق

2023-04-08 / 09:09
Photo of المرصد المغربي للتربية الدامجة يقصف وزارة عواطف حيار

المرصد المغربي للتربية الدامجة يقصف وزارة عواطف حيار

2023-04-07 / 23:19
Photo of المحمدية.. توقيف 4 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات

المحمدية.. توقيف 4 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي…

2023-04-07 / 23:08
Photo of إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت ستروج بأحياء المدينة

إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت…

2023-04-07 / 22:14
Photo of بولمان : اعتقال سيدة يشتبه تورطها في تصوير نساء عاريات بحمام شعبي

بولمان : اعتقال سيدة يشتبه تورطها في تصوير نساء…

2023-04-07 / 21:01
Photo of نائبة برلمانية : المدارس الفرنسية تمس ثوابتنا الدينية والوطنية

نائبة برلمانية : المدارس الفرنسية تمس ثوابتنا الدينية والوطنية

2023-04-07 / 20:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق