كورونا بالمغرب.. تسجيل 54 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-04-07 / 15:56
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 54 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 01 و07 أبريل الجاري، أن 6 ملايين و882 ألف و931 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و804 أشخاص، مقابل 24 مليون و922 ألف و085 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و708 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 6 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (17)، والدار البيضاء سطات (11)، وفاس مكناس (9)، وسوس ماسة (7)، ومراكش آسفي (6)، والشرق (2)، وبني ملال خنيفرة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 65 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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