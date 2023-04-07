أديس ابابا.. عروشي يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

هبة بريس

أجرى السفير الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الخميس بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، تطرقت لمجموعة من القضايا الراهنة.

وركزت المحادثات بين الدبلوماسي المغربي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على عدد من قضايا الراهنة داخل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما سبل تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمسلسل التنمية في إفريقيا.

وجدد عروشي بالمناسبة التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمواصلة الإسهام الفعال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفقا للرؤية الملكية التي تضع المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية.

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