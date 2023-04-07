فرنسا.. متظاهرون يشعلون النار في مطعم ماكرون المفضل

2023-04-07 / 10:40
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هبة بريس - وكالات

في مسيرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، أضرم متظاهرون النار في أحد المطاعم المفضلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واشتعلت النيران في مظلة مطعم “لاروتوند” حيث احتفل ماكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، أطلقت مجموعة من الشباب بلباس أسود ألعابا نارية، ورشقوا واجهة المطعم بالحجارة ما دفع الشرطة إلى التدخل.

وتسببت ألعاب نارية أُلقيت على المظلة القماشية بحريق تطلب حضور رجال الإطفاء لإخماده.

وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقًا حول المطعم لحمايته في اليوم الـ11 للاحتجاجات والإضرابات ضد قرار ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وطالما كان مطعم “لاروتوند”، مكانًا مفضلًا لماكرون وزوجته بريجيت، يقصدانه لتناول الطعام حتى بعد وصوله إلى السلطة.

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