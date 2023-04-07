معزوز: “نعمل على تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات أن الجهود منكبة و مكثفة على تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة بعدد من مناطق الجهة.

و في هذا الصدد، أوضح معزوز خلال حفل الانطلاقة الرسمية لمشروع مؤشر أداء الديمقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر، مرن وشامل، أن الجهود منكبة على تطوير مناطق صناعية صديقة للبيئة و تراعي المتطلبات و الشروط البيئية.

و أضاف ذات المتحدث أن هناك تعبئة شاملة لمكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمملكة، مشيرا إلى أن المغرب من بين الدول الرائدة بشأن العمل الذي له صلة بالمناخ.

وشدد رئيس جهة الدار البيضاء سطات على أن الضغط على الموارد الطبيعية يعد من بين أكبر تحديات التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومن هنا تأتي أهمية وضع العنصر البشري في صلب أي استراتيجية، لافتا إلى أن جهة الدار البيضاء سطات، التي هي أكبر جهة صناعية واقتصادية وتجارية في المغرب، تواجه تحديات هائلة من حيث الضغط الديمغرافي والإجهاد المائي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

و استعرض عبد اللطيف معزوز سلسلة من المشاريع التنموية المستدامة بالجهة، خاصة منها تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات ومراقبة تلوث الهواء، ومشروع ربط الحوض المائي لسبو وأبي رقراق للحد من العجز المائي بالجهة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0