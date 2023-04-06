رياح جليدية قوية تضرب كندا وتخلف خسائر كبيرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كثّفت خدمات الأرصاد الجوية في كندا تحذيراتها في مواجهة رياح قطبية قوية، إجتاحت عدة مدن، وخلفت عدة خسائر مادية .

وكانت وزارة البيئة الكندية، قد عممت في وقت سابق تحذيرات من برد قطبي و خطر الإصابة بقضمة صقيع في غضون دقائق.

أما في مونتريال، فضربت رياح قوية

جل أجزاء المدينة، بسبب تساقط الجليد مصحوب برياح قوية ، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي ليلة البارحة، مما تسبب في إغلاق المدارس والجامعات اليوم الخميس.

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