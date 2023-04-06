في الصورة خالد آيت الطالب

بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

2023-04-06 / 15:28
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

في سياق الجدل الذي خلفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الصيدليات، والذي أشار من خلاله أن هوامش الربح تتراوح ما بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أنه ما تم تداوله حول موضوع هامش الأرباح هو مجرد سوء فهم، يتعلق بالجزء الأول من الأدوية من 0 إلى 166 درهم، وعلى العموم أن هامش الربح غير مناسب ويبقى ضئيل(33.9 في المئة)، كما يبقى المدخول الوحيد لديهم مقارنة مع دول أخرى يكون فيها الصيدلي يزاول مهام أخرى.
وأضاف آيت الطالب في لقاء تواصلي مع ممثلي النقابات المركزية، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يعيش ظرفية صعبة حيث أن هناك 1500صيدلي، ناهيك عن وجود 3000 آخرين فائضين يشتغلون خارج المعايير المعتمدة، متعهدا بتنظيم القطاع تماشيا والقانون 98.18.

عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، أبدى ارتياحه لمخرجات هذا اللقاء التواصلي بما في ذلك التوضيحات التي قدمها الوزير في هذا السياق، مؤكدا عزم الفعاليات النقابية الدفاع عن القطاع والعمل على ابعاد كافة المتطفلين عنه.

هذا وكانت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة بالمغرب قد قررت خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمدة 24 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني، ناهيك عن سلسلة التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : إطلاق النار لتوقيف شخص يحمل ” سيف”

تارودانت : إطلاق النار لتوقيف شخص يحمل ” سيف”

2023-04-06 / 15:47
Photo of الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

2023-04-06 / 14:49
Photo of بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

2023-04-06 / 14:38
Photo of “ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من القوات العمومية بجروح

“ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من…

2023-04-06 / 13:48
Photo of تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

2023-04-06 / 13:25
Photo of الرباط.. التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة بنسعيد ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب

الرباط.. التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة…

2023-04-06 / 12:34
Photo of الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

2023-04-06 / 10:27
Photo of أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

2023-04-06 / 10:08
Photo of إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة…

2023-04-06 / 10:00
Photo of الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم” رئيس جماعة

الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم”…

2023-04-06 / 09:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق