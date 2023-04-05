وزير الفلاحة: “90 ألف طن من الطماطم تستهلك في رمضان”

2023-04-05 / 15:05
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هبة بريس - الرباط

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغاربة يستهلكون 90 الف طن من الطماطم خلال شهر رمضان.

وذكر الوزير في حديثه بملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن “3000 طن من الطماطم تخرج يوميا من سوق الجملة بسوس”، مضيفا بالقول “اذا وقع طارئ ومخرجاتش يوم أو أكثر كيوقع اضطراب في الأسواق”.

وأضاف الوزير، أن عددا من المنتجات الفلاحية موسمية وليست سنوية، غير أنه بفضل مجهودات واستراتيجية الوزارة تتوفر طيلة أيام السنة بالأسواق.

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