مانشستر يونايتد يجدد عقد لاعبه لوك شاو

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه لوك شاو حتى صيف عام 2027.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لوك شاو (27 عاما) مع مانشستر يونايتد في صيف 2024، قبل التجديد لمدة 3 مواسم جديدة.

وانضم اللاعب إلى مانشستر يونايتد عام 2014 قادما من ساوثمبتون وخاض في صفوف الشياطين الحمر 249 مباراة بينها 36 هذا الموسم.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: “يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن توقيع لوك شاو على عقد جديد للبقاء حتى يونيو 2027”.

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