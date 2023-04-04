برلمانية لوزير الفلاحة ..أين هي الأبقار المغربية ؟؟

2023-04-04 / 16:53
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هبة بريس _ الرباط

قالت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن المواطن المغربي يشكو من الارتفاع المهول في أثمنة اللحوم الحمراء، لتنضاف إلى معاناتهم اليومية مع غلاء أسعار بقية المواد الغذائية.

واشارت التامني في سؤال كتابي لوزير الفلاحة إن غالبية المغاربة اضطروا إلى الاستغناء مجبرة عن العديد من المواد نظرا لتدني القدرة الشرائية للأسر، وعلى رأسها اللحوم، متسائلة “أين هي الأبقار المغربية؟”.

وأبرزت برلمانية فيدرالية اليسار أنه ورغم كون المغاربة يستهلكون أقل من المعدل الدولي لاستهلاك اللحوم، أقرت الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات بوجود أزمة في مادة اللحوم الحمراء بسبب النقص المسجل في القطيع الوطني نتيجة جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف.

وللتغلب على هذا المشكل ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وضمان التزويد العادي للأسواق الوطنية، قررت الحكومة نهج أسهل الحلول المتمثلة في توريد الأبقار من دولة البرازيل ومنح امتيازات مهمة لبعض المستوردين من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء شرط الوزن، يضيف السؤال .

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‫2 تعليقات

  2. حصيلة المخطط الاخضر والدي صرف عليه الملايير من الدراهم من جيوب المغاربة هدا المخطط الدي طبلت له العديد من المنابر الاعلامية لسنين عديدة والان السعب المقهور يجد نفسه امام غلاء فاحش وابقار غريبة مستوردة اين هي اهداف هدا المخطط من اكتفاء داتي للمغاربة من خضر ولحوم.
    انكم بدالك تهددون السلم الاجتماعي وتدفعون البلاد الى ما لا يحمد عقباه.

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