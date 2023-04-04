رسميا.. فنلندا عضوا في “الناتو”
هبة بريس - وكالات
أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال مورافيتسكي في تغريدة له على “تويتر”: “فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا”.
وأضاف مورافيتسكي زاعما أن انضمام فنلندا إلى “الناتو” هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره.
وتابع: “من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره”.
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