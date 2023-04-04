رسميا.. فنلندا عضوا في “الناتو”

2023-04-04 / 12:36
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال مورافيتسكي في تغريدة له على “تويتر”: “فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا”.

وأضاف مورافيتسكي زاعما أن انضمام فنلندا إلى “الناتو” هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره.

وتابع: “من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره”.

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