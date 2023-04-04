بمشاركة المغرب.. افتتاح مؤتمر رؤساء برلمانات وشعب الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية لمنطقة افريقيا 

هبة بريس

افتتحت اليوم الثلاثاء بأبيدجان ، أشغال المؤتمر الرابع عشر، لرؤساء برلمانات وشعب الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية، لمنطقة إفريقيا، بمشاركة وفد مغربي رفيع.

ويضم الوفد المغربي ، الذي يترأسه نائب رئيس مجلس النواب ، حسن بنعمر، كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأوعلال الحسين من الفريق نفسه، ولطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العمومية، عضو فريق الاصالة والمعاصرة، والشفيق هاشم أمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

ويشكل هذا الحدث الدولي الهام ، الذي ينظم يومي 3 و4 ابريل الجاري ، فرصة لممثلي البرلمانات الأعضاء، من أجل التشاور والتبادل وفتح آفاق واسعة للحوار من أجل تعزيز العلاقات وجهود البرلمانات في الفضاء الفرانكوفوني.

ويتناول المشاركون في المؤتمر عددا من القضايا المركزية، منها الوضع السياسي والاجتماعي في البلدان الفرانكوفونية الافريقية، والأزمات السياسية في بعض البلدان مثل بوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد وتونس.

كما يبحث المؤتمر مواضيع أخرى من ضمنها تحديات الحكامة الديموقراطية والامن بافريقيا الفرانكوفونية، والامن الغذائي في زمن الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية المنظومة البيئية الغابوية ومكافحة التصحر بافريقيا.

كما يتطرق المشاركون الى محاور ذات صلة بمهام الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية ، وخاصة ما يتعلق بمراجعة القوانين المنظمة، والتحضير لاشغال لجنة التفكير حول انشاء صندوق للتضامن لمنطقة افريقيا بالجمعية البرلمانية للفرانكوفونية.

ومن المقرر ان يجري الوفد المغربي على هامش المؤتمر لقاءات مع عدد من الوفود بهدف تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.

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