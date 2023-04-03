A man wearing a mask rides on a scooter next to French gendarmes during a demonstration against the French government's pension reform plan as part of the fourth day of national protests, in Paris, France, February 11, 2023. REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAY

“باريس” تصوت لحظر “السكوتر” الكهربائي بسبب “المخاطر

2023-04-03 / 23:12
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هبة بريس / متابعة

صوت سكان العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، على حظر تأجير “السكوتر” الكهربائي. وتقول صحيفة واشنطن تايمز إن كثيرين يرون هذا “بمثابة اختبار حاسم لكيفية أداء الصناعة هذه في مواجهة الجهود الحكومية في جميع أنحاء العالم لتقييدها”.

وصوت حوالي 89 في المئة لحظر “السكوتر” وهو دراجة صغيرة بعجلتين تستخدم للتنقل الفردي، لكن نسبة الإقبال على الاستفتاء كانت منخفضة للغاية حيث بلغت 7.46 في المئة، مما دفع مشغلي السكوتر الإلكتروني إلى القول إن التصويت لم يكن ممثلا حقا لرغبات سكان المدينة – وخاصة مواطنيها الأصغر سنا، الذين من المرجح أن يستأجروا الدراجات البخارية الإلكترونية، ولكن من غير المرجح أن يحضروا للتصويت.

وتقول الصحيفة إن الحظر جاء حتى بعد أن قدم مزودو السكوتر الإلكتروني الرئيسيون رحلات مجانية لأولئك الذين تم تسجيلهم للتصويت.

ووفقا لـBBC فقد تمت الدعوة إلى الاستفتاء ردا على ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا على الدراجات البخارية الإلكترونية في العاصمة الفرنسية.

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