الأسعار بمدينة سلا.. الطماطم تتراجع إلى 6 دراهم والبصل تستقر في 15 درهما

2023-04-03 / 10:19
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هبة بريس - سلا

في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال تفاوتا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الفلفل الى 13 درهما،  وتراجعت أسعار الطماطم إلى 6 دراهم، والبطاطس بين 9 و11 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 15 درهما بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه تفاوتا ملحوظا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 17 درهما، والمذبوح بين  30 و35 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

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