المنتخب المغربي للدراجات في المركز 30 عالميا والثالث إفريقيا

2023-04-02 / 12:16
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هبة بريس _ رياضة

بتوفره على رصيد 1308 نقطة في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي للدراجات ارتقى المنتخب الوطني للدراجات للمركز 30 عالميا والثالث إفريقيا.

فقد كسب المنتخب المغربي مرتبة واحدة ليحتل المركز ال 30 على مستوى العالم ، وفق تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الصادر في 28 مارس المنصرم.

ورغم أن منتخب بلجيكا مايزال يهيمن على التصنيف العالمي برصيد 19026.59 نقطة ، يليه منتخبا فرنسا (12153.14 نقطة) وإسبانيا (11507.64 نقطة) ، فإن المنتخب المغربي قد حقق خطوة كبيرة إلى الأمام.

أما على المستوى القاري ، فقد احتل منتخبا إريتريا وجنوب إفريقيا المحترفين على التوالي المرتبتين 17 عالميا والأولى إفريقيا (3135.64 نقطة) والثانية إفريقيا وال25 عالميا (2090.57 نقطة).

وتحتل منتخبات الجزائر (1185.33 نقطة) وجزر موريس (658 نقطة) ورواندا (443.66 نقطة) على التوالي المراكز 32 و 46 و 52 على مستوى العالم و الرابع والخامس والسادس على الصعيد الإفريقي.

وفي سياق متصل ، يأتي ثلاثة متسابقين مغاربة ضمن أفضل 10 دراجين أفارقة ( دوري الاتحاد الدولي في إفريقيا ) ، وهم أشرف الدغمي ،( 5) وعادل العرباوي ( 9) ويوسف بدادو ( 10).

وبفضل النتائج المتميزة التي سجلها ، أصبح المنتخب المغربي في وضع جيد لحجز بطاقتي التأهل لبطولة العالم المجمعة المقررة في العاصمة الأسكتلندية غلاسغو (13 – 3 غشت) وأولمبياد باريس (2024) الذي تشارك فيه المنتخبات ال45 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات.

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