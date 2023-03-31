في مقدمتهم المغاربة والجزائريون.. المهاجرون يشكلون عشر سكان فرنسا

هبة بريس - وكالات

قال مكتب الإحصاء الفرنسي، إن المهاجرين يشكلون عشر سكان فرنسا بحلول عام .2021

وتابع المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا البالغ عددهم سبعة ملايين، أي 36%، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد.

وأضاف المكتب أن ما يقرب من نصف المهاجرين في البلاد ، 5ر47%، ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 1ر33% في أوروبا و 6ر13 % في آسيا.

وحسب المكتب شكل المهاجرون من الجزائر نسبة (7ر12 %) والمغرب (12%) والبرتغال (6ر8%) وتونس (5ر4%) وإيطاليا (1ر4% ) وتركيا(6ر3%) وإسبانيا(5ر3%).

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