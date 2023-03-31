كورونا بالمغرب.. تسجيل 57 إصابة جديدة خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 57 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 25 و31 مارس الجاري، أن 6 ملايين و882 ألف و747 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و707 أشخاص، مقابل 24 مليون و921 ألف و992 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و682 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 679 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 5,2 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الدار البيضاء سطات (19)، والرباط سلا القنيطرة (19)، وسوس ماسة (6)، وبني ملال خنيفرة (5)، ومراكش آسفي (2) وفاس مكناس (5)، وجهة الشرق (1 ).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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