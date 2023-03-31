“الناتو” يحظر “تيك توك” من أجهزة موظفيه

2023-03-31 / 14:34
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هبة بريس - وكالات

حظر حالف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، تطبيق تيك توك من أجهزة موظفيه، ومنع الموظفين رسميا من تنزيل التطبيق على أجهزتهم التي يوفرها الحلف، مشيرا إلى مخاوف أمنية، حسبما أفاد مسؤولون مطلعون في الحلف.

وقال المسؤولون إن “الناتو” أرسلوا مذكرة إلى الموظفين، صباح الجمعة، أعلنوا فيها الحظر.

وأضاف المسؤولون أن المذكرة جعلت الحظر رسميًا، إلا أن تيك توك لم يكن قابلا للاستخدام بالفعل على الأجهزة التي أصدرها حلف الناتو من قبل بأي شكل، بسبب القيود التكنولوجية الداخلية.

وبذلك يعتبر حلف “الناتو” أحدث جهة حكومية تحظر التطبيق بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك، عبر الشركة الصينية الأم، Bytedance.

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