أسواق رمضان.. ضبط أزيد من 3000 مخالفة

2023-03-31 / 11:02
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هبة بريس

تم ضبط 3032 مخالفة في مجال مراقبة الأسعار والجودة في الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444هـ، بعد عمليات قامت بها اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات.

وحسب بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فإن هذه المخالفات تتوزع على 1023 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

وتتعلق هذه المخالفات، بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تهم بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وكذا 60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلام.

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‫9 تعليقات

  7. لطفك يا ارحم الراحمين يارب العالمين في الفقراء والمساكين من يرعاهم الا سواك …

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