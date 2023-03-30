“الملك” يهنئ رئيس الإمارات على التعيينات

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة تعيين نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومما جاء في برقية الملك “يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني بمناسبة قراركم السامي تعيين نجلكم البار صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة إلى جانب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.

وأضاف “وإنني لأدعو الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يلهمكم موصول التوفيق في مهامكم الجليلة لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق إلى مزيد من التقدم والرفعة والعلاء، مشدودي الأزر بولي عهدكم، الذي، لي كامل اليقين، أنه سيكون نعم السند والعضد لسموكم”.

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