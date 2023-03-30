الرحامنة .. أزيد من 15 ألف أسرة تستفيد من عملية الدعم الغذائي

هبة بريس _ الرباط

يبلغ عدد الأسر المستفيدة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1444 هــ”، على مستوى إقليم الرحامنة، 15 ألفا و300 أسرة، موزعة على 24 جماعة بالمجالين الحضري والقروي.

وتعرف هذه العملية في نسختها 24، التي تم إعطاء انطلاقتها، اليوم الخميس، تحت إشراف السلطات المحلية، تضاعف عدد المستفيدين ليصبح 15 ألفا و300 أسرة، مقابل 7650 أسرة السنة الماضية.

ويتوزع المستفيدون المنحدرون من العالم القروي على قيادات كل من أولاد تميم (2200 أسرة)، وصخور الرحامنة (2200 أسرة)، والبريكيين (1900 أسرة)، وبوشان (2200 أسرة)، ولوطا (666 أسرة)، والبحيرة (1334 أسرة)، وسيدي بوعثمان (1224 أسرة)، والجبيلات (676 أسرة)، وراس العين ( 2000 اسرة)، أما الأسر المستفيدة في المجال الحضري فتبلغ بباشوية سيدي بوعثمان (900 أسرة).

ويخضع تنفيذ هذه العملية للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة إقليمية وأخرى محلية على مستوى كل قيادة على حدة، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع، وتحديد المستفيدين، وتوزيع المواد الغذائية.

وقد جندت عمالة إقليم الرحامنة لانجاج هذه العملية، كافة السلطات العمومية، وكذا موارد بشرية تابعة لمندوبية التعاون الوطني والانعاش الوطني.

وانطلقت هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق التي تأتي في إطار عملية الدعم الغذائي “رمضان 1444 هــ”، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة بمدينة سلا.

وتعكس هذه العملية، التي تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة.

كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وتم خلال هذه العملية اغناء الحصة المقدمة للمستفيدين ب 5 كلغ من الأرز و 6 لترات من الحليب و 3 علب شاي من فئة 200 غرام، إلى جانب المواد الأساسية المتمثلة في: 10 كلغ من الدقيق الممتاز، و 4 كلغ من السكر، و5 لترات من الزيت، و 250 غرام من الشاي، و1 كلغ من العدس، وكيلوغرام واحد من الشعرية، وعلبة (850 غرام) من مركز الطماطم.

وتعتبر عملية “رمضان 1444 ” عملية استثنائية، اذ تعرف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، رفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية الى 1 مليون عائلة في عملية “رمضان 1444 هــ”، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة.

ويتعلق الأمر بمليون عائلة مغربية من مختلف جهات المملكة (أي قرابة 5 ملايين شخص)، يعيش 77 بالمائة منهم بالوسط القروي، ممن سيستفيدون هذه السنة من الدعم الغذائي ومن هذا الرابط الاجتماعي التضامني القوي الذي يتعزز بهذه المناسبة

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