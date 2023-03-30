السعودية تعلن إتاحة حجز العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيقي نسك وتوكلنا، وقالت الوزارة عبر “تويتر”: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، والحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

و شددت الوزارة على أحقية كل شخص في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها؛ وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة: “إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق “نسك” قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

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