ارتفاع أسعار إنتاج صناعة المشروبات والسيارات والأجهزة الكهربائية

2023-03-30 / 11:31
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا قدره 0,4 في المائة خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع شهر يناير 2023.

وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار ب 0,7 بالمائة في الصناعة الكيماوية و صناعة المشروبات و ب 2,1 بالمائة في التعدين و ب 0,6 بالمائة في صنع الأجهزة الكهربائية و ب 0,2 بالمائة في “الصناعات الغذائية” و ب 0,3 بالمائة في صناعة السيارات و ب 9,8 بالمائة في الصناعات التحويلية الأخرى و ب 0,4 بالمائة في صناعة الملابس و ب 0,1 بالمائة في صناعة النسيج.

في مقابل ذلك، سجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، تراجعا في الأسعار ب 1,1 بالمائة في صناعة منتجات معدنية و ب 0,6 بالمائة في صنع منتجات من المطاط والبلاستيك.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية و إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، فقد عرفت استقرارا خلال شهر فبراير 2023.

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