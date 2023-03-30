إطلاق بنك للمشاريع المبتكرة ومنصة لتثمين براءات الاختراع

2023-03-30 / 10:49
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هبة بريس

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق بنك للمشاريع المبتكرة ومنصة تثمين براءات الاختراع “IPmarketplace”، وذلك على هامش اليوم الوطني للصناعة.

وتعد “IPmarketplace” منصة رقمية تهدف إلى تعزيز براءات الاختراع على المستوى الوطني وإقامة شراكة “رابح-رابح” بين المقاولات الصناعية والفاعلين في مجال التنمية بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مستشهدا بالتقرير الأخير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، إن المملكة ارتقت، على المستوى الدولي، عدة مراكز في التصنيف العالمي للابتكار، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث الملكية الصناعية والتجارية.

وأضاف أنه “في ظل هذا الزخم، تم إطلاق بنك المشاريع المبتكرة ومنصة (IPmarketpkace)، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة”، مسجلا أن هذا التصنيف يعد ثمرة النهوض بالملكية الصناعية والتجارية وانتقالها الرقمي ورؤية تهدف إلى جعل الملكية الصناعية والتجارية رافعة في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر وشامل.

وأوضح السيد ببقيقي أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يضع اليوم، من خلال هذه المنصة، رهن إشارة المستثمرين دفعة أولى من 50 مشروعا مبتكرا، على أساس براءات الاختراع، حرة الاستغلال في المغرب، وإمكانات استثمارية بقيمة 900 مليون درهم، فضلا عن خلق 2500 فرصة شغل.

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