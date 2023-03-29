الصورة تعبيرية

اختلالات انتخابية تسقط مقعدين برلمانيين بالدريوش

2023-03-29 / 17:52
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية عن إلغاء انتخاب كل من النائبين البرلمانيين محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، ويونس أشن عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد فوزهما في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة االنتخابية المحلية “الدريوش”.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ورصدت المحكمة جملة من الاختلالات التي شابت سير الاقتراع، من جملتها أن ممثل أحد لوائح الترشيح تمت مساومته، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة محمد فضيلي، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع، ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها.

كما سجلت المحكمة أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط العضوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف.. لجنة العمال المهاجرين تطرح مأساة المغاربة المهجرين من الجزائر

جنيف.. لجنة العمال المهاجرين تطرح مأساة المغاربة المهجرين من…

2023-03-29 / 16:18
Photo of الملك: السيادة الوطنية في الصناعة تظل في صلب الأولويات

الملك: السيادة الوطنية في الصناعة تظل في صلب الأولويات

2023-03-29 / 15:02
Photo of السفير الفرنسي في الرباط يلتقي مدير مكتب الفوسفاط

السفير الفرنسي في الرباط يلتقي مدير مكتب الفوسفاط

2023-03-28 / 17:21
Photo of بحضور مولاي رشيد وولي العهد.. تشييع جثمان عبد الواحد الراضي إلى مثواه الأخير + صور

بحضور مولاي رشيد وولي العهد.. تشييع جثمان عبد الواحد…

2023-03-28 / 16:03
Photo of المغرب – كمبوديا.. بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني

المغرب – كمبوديا.. بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني

2023-03-28 / 15:17
Photo of أخنوش: عبد الواحد الراضي بصم على ‏مسار سياسي ونضالي حافل بالإخلاص والتفاني

أخنوش: عبد الواحد الراضي بصم على ‏مسار سياسي ونضالي…

2023-03-28 / 14:40
Photo of جثمان عبد الواحد الراضي يصل الرباط.. وشخصيات سياسية وحزبية تتوافد على منزله

جثمان عبد الواحد الراضي يصل الرباط.. وشخصيات سياسية وحزبية…

2023-03-28 / 12:53
Photo of الصحراء..كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية

الصحراء..كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية

2023-03-27 / 17:41
Photo of أوجار: بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وثقت جرائم ضد الإنسانية

أوجار: بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وثقت جرائم ضد…

2023-03-27 / 15:43
Photo of محمد سالم يفكك لهبة بريس خلفيات زيارة الانفصالي غالي لفينزويلا

محمد سالم يفكك لهبة بريس خلفيات زيارة الانفصالي غالي…

2023-03-26 / 17:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق