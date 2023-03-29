بريانكا شوبرا تكشف سبب ابتعادها عن بوليوود وتوجهها إلى هوليوود

2023-03-29 / 16:08
0
القسم الفني : هبة بريس

فتحت النجمة الهندية بريانكا شوبرا قلبها خلال أحدث تصريحاتها، وكشفت عن الأسباب التي جعلتها تبتعد عن بوليوود والتوجه إلى هوليوود، لتقديم الأعمال الدرامية والسينمائية.

وقالت شوبرا، في أحدث تصريحاتها ضمن بودكاست Armchair Expert الذي يقدمه داكس شيبرد، أنه قد تم دفعها إلى الزاوية، حسب تعبيرها، بمجال صناعة الأفلام في بوليوود، مضيفة أن هناك من استغنى عن التعاون معها.

وتابعت بأنها وقعت في المشاكل مع بعض الأشخاص، وتورطت في الأمر معلقة: “أنا لست محترفة في لعب تلك الألعاب وقد تعبت من السياسة وقلت إنني بحاجة إلى استراحة”.

وأوضحت أن العرض الذي قدّمته أنجولا أشاريا، وهي مديرة أعمالها حاليا، بشأن إمكانية الغناء كان مناسب جدا، بعيدا عن أجواء بوليوود، والانتقال إلى الولايات المتحدة.

وعلقت بريانكا شوبرا في هذا السياق: “الموسيقى منحتني فرصة الانتقال إلى جزء آخر من العالم وعندما جاءت فرصة الموسيقى.. قلت حسناً أنا ذاهبة إلى أميركا”.

ورغم انتقال الفنانة إلى هوليوود، لكن ذلك لم يمنعها من الغياب كثيرًا عن بوليوود في السنوات القليلة الماضية، فقد شاركت في أكثر من فيلم أبرزهم The Sky is Pink، Bajirao Mastani، The White Tiger.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القناة الاولى في ورطة بسبب برمجة ” غدر الزمان” و مصدر يكشف التفاصل

القناة الاولى في ورطة بسبب برمجة ” غدر الزمان”…

2023-03-29 / 16:48
Photo of شكيري: “الكنينات يحتاج لممثلين حقيقيين” والجم:”حظيت باحترام كبير في العمل”

شكيري: “الكنينات يحتاج لممثلين حقيقيين” والجم:”حظيت باحترام كبير في…

2023-03-29 / 13:07
Photo of فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص

فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص

2023-03-29 / 10:09
Photo of حسن الشافعي يحسم حقيقة دفعه غرامة شيرين عبد الوهاب لشركة روتانا

حسن الشافعي يحسم حقيقة دفعه غرامة شيرين عبد الوهاب…

2023-03-28 / 16:51
Photo of موازاة و الشهر الفضيل.. دنيا بطمة توجه رسالة لسعد لمجرد

موازاة و الشهر الفضيل.. دنيا بطمة توجه رسالة لسعد…

2023-03-28 / 14:47
Photo of ناقد فني يشيد بأداء الفنان عبد النبي البنيوي في “كاينة ظروف”

ناقد فني يشيد بأداء الفنان عبد النبي البنيوي في…

2023-03-27 / 23:27
Photo of الحُكم بتغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين لصالح شركة روتانا

الحُكم بتغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين لصالح شركة…

2023-03-27 / 22:05
Photo of محمد عبده: القذافي شاعر “خرابيط” وتسبب بسجني

محمد عبده: القذافي شاعر “خرابيط” وتسبب بسجني

2023-03-27 / 16:53
Photo of في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن أشرف حكيمي و موقفها من قضيته

في أول خروج لها.. هبة عبوك تؤكد انفصالها عن…

2023-03-27 / 13:39
Photo of واكريم عن أداء سلمى رشيد :”ضعيفة ولا يشفع لها الغناء للتطفل على التمثيل”

واكريم عن أداء سلمى رشيد :”ضعيفة ولا يشفع لها…

2023-03-27 / 13:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق