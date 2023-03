بريانكا شوبرا تكشف سبب ابتعادها عن بوليوود وتوجهها إلى هوليوود

القسم الفني : هبة بريس

فتحت النجمة الهندية بريانكا شوبرا قلبها خلال أحدث تصريحاتها، وكشفت عن الأسباب التي جعلتها تبتعد عن بوليوود والتوجه إلى هوليوود، لتقديم الأعمال الدرامية والسينمائية.

وقالت شوبرا، في أحدث تصريحاتها ضمن بودكاست Armchair Expert الذي يقدمه داكس شيبرد، أنه قد تم دفعها إلى الزاوية، حسب تعبيرها، بمجال صناعة الأفلام في بوليوود، مضيفة أن هناك من استغنى عن التعاون معها.

وتابعت بأنها وقعت في المشاكل مع بعض الأشخاص، وتورطت في الأمر معلقة: “أنا لست محترفة في لعب تلك الألعاب وقد تعبت من السياسة وقلت إنني بحاجة إلى استراحة”.

وأوضحت أن العرض الذي قدّمته أنجولا أشاريا، وهي مديرة أعمالها حاليا، بشأن إمكانية الغناء كان مناسب جدا، بعيدا عن أجواء بوليوود، والانتقال إلى الولايات المتحدة.

وعلقت بريانكا شوبرا في هذا السياق: “الموسيقى منحتني فرصة الانتقال إلى جزء آخر من العالم وعندما جاءت فرصة الموسيقى.. قلت حسناً أنا ذاهبة إلى أميركا”.

ورغم انتقال الفنانة إلى هوليوود، لكن ذلك لم يمنعها من الغياب كثيرًا عن بوليوود في السنوات القليلة الماضية، فقد شاركت في أكثر من فيلم أبرزهم The Sky is Pink، Bajirao Mastani، The White Tiger.

