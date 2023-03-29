إحداث أزيد من 400 مقاولة خلال يناير بجهة الشرق

هبة بريس : وجدة

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، خلال شهر يناير 2023، بلغ ما مجموعه 433 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126)، وبركان (46)، وجرسيف (16)، والدريوش (13)، وتاوريرت (11)، وبوعرفة (4)، حيث تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة، والأشخاص الذاتيين (277).

كما أشارت لوحة القيادة أيضا، إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

و تشير لوحة القيادة إلى هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 2065 مقاولة، متقدمة على طنجة-تطوان-الحسيمة (1077)، والرباط-سلا-القنيطرة (755)، ومراكش-آسفي (690)، وفاس-مكناس (471)، وسوس ماسة (458)، والعيون الساقية الحمراء (330)، وبني ملال خنيفرة (209)، والداخلة- وادي الذهب (177)، ودرعة تافيلالت (174)، وكلميم وادي نون (71).

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